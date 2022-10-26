Читателей En Son Haber рассердило требование Германии к России о возмещении ущерба Украине
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Читатели турецкой газеты En Son Haber пришли в возмущение из-за требования премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера к России относительно возмещения ущерба Украине и возвращения территорий.
"С такими требованиями вы не сможете договориться с русскими", — написал один из пользователей.
"В Германии политики находятся под мандатом США. Считай — потонули", — сказал другой.
"Вся экономика Германии зависит от природного газа. Бросать вызов России — значить рубить сук, на котором сидишь", — заявил третий.
"Украина, оказывается, победила Россию, а мы и не знаем об этом. Взгляните-ка, какие требования!" — сыронизировал еще один читатель.
"Жгите навоз", — подытожил еще один юзер.
Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер рассказал о готовности Германии возобновить поставки газа из России, но только после возмещения Москвой ущерба Киеву и возвращения территорий.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В то же время Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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