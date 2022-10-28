МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Канада намерена присоединиться к странам Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), заявила в четверг министр иностранных дел страны Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В Кремле прокомментировали ввод новых антироссийских санкций Канады

"Я рада объявить, что Канада будет стремиться стать членом Индо-Тихоокеанской экономической структуры", — заявил она в ходе пресс-конференции.

В мае 2022 года президент США Джо Байден во время своего визита в Токио запустил новую региональную экономическую инициативу — Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру (IPEF) с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона. США видят ее как новую экономическую договоренность XXI века, модель для решения современных задач – от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.