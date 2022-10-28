МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Пентагон посылает на Украину новый пакет помощи, в том числе оружие, стоимостью 275 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американской администрации. Пентагон пояснил, как самолет-разведчик США оказался над "Северным потоком"

По словам источников, в новом пакете нет крупных систем вооружения. Этот транш в основном направлен на пополнение запасов снарядов, в том числе для ракетных систем HIMARS.

Как ожидается, официально о новом пакете будет объявлено в пятницу.