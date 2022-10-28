Associated Press сообщило о новом пакете помощи Пентагона Украине
Associated Press: Пентагон посылает на Украину новый пакет помощи на $275 миллионов
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Пентагон посылает на Украину новый пакет помощи, в том числе оружие, стоимостью 275 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американской администрации.
По словам источников, в новом пакете нет крупных систем вооружения. Этот транш в основном направлен на пополнение запасов снарядов, в том числе для ракетных систем HIMARS.
Как ожидается, официально о новом пакете будет объявлено в пятницу.
https://1prime.ru/world/20221028/838618911.html
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