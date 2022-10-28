МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в случае необходимости готовы прибегнуть к торговой войне с Соединенными Штатами, заявили обозреватели Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт в материале для издания Politico. Доверие потребителей к экономике Германии выросло по состоянию на ноябрь

Как отмечают авторы, "после публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон достигли взаимопонимания в нескольких вопросах: нарастающей тревоги по поводу недобросовестной конкуренции со стороны США и потенциальной необходимости для Европы нанести ответный удар".

Лидеры Франции и Германии, говорится в публикации, пришли к общему мнению, что планы США по государственным субсидиям направлены на перенос производства в Соединенные Штаты и искажают рынок. При этом подчеркивается, что Макрон и Шольц, невзирая на разногласия, сходятся во мнении, что Евросоюз должен будет принять меры в случае продвижения Вашингтоном Акта о снижении инфляции, подчеркивают обозреватели.