Daily Mail расшифровала сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"
DМ: на "Валдае" Путин дал понять, что переговоры о новом порядке будут проходить на условиях России
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" дал понять Западу, что переговоры о новом миропорядке будут проходить на условиях России, пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс.
Он заострил внимание на словах президента России о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой, а также на призыве российского лидера к новому миропорядку, где будут прислушиваться ко мнению Москвы.
"Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира — в частности, он заявил, что Россия "не враг Запада" и лишь отстаивает "право на свободное развитие" — он явственно дал понять, что любые переговоры о "новом порядке" будут проходить на условиях Москвы", — написал обозреватель.
https://1prime.ru/world/20221028/838619331.html
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