МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" дал понять Западу, что переговоры о новом миропорядке будут проходить на условиях России, пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс. Путин: Россия готова поставлять Западу нефть и газ

Он заострил внимание на словах президента России о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой, а также на призыве российского лидера к новому миропорядку, где будут прислушиваться ко мнению Москвы.

"Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира — в частности, он заявил, что Россия "не враг Запада" и лишь отстаивает "право на свободное развитие" — он явственно дал понять, что любые переговоры о "новом порядке" будут проходить на условиях Москвы", — написал обозреватель.