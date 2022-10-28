МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ/Reuters. Уровень безработицы в Японии в сентябре вырос до 2,6%, а соотношение числа вакансий к числу безработных увеличилось девятый месяц подряд, достигнув максимума за 2,5 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. В Японии не видят противоречия между политикой ЦБ и валютными интервенциями

Опрошенные Reuters экономисты в среднем ожидали, что в сентябре уровень безработицы в Японии с коррекцией на сезонные факторы составил 2,5%.

Соотношение числа вакансий к числу кандидатов на них в сентябре выросло до 1,34 с 1,32 в августе. Это самое высокое значение с марта 2020 года.