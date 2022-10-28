АЛМА-АТА, 28 окт — ПРАЙМ. Премьер-министры Казахстана и Белоруссии Алихан Смаилов и Роман Головченко в преддверии очередного заседания совета глав правительств СНГ в Астане обсудили перспективы увеличения объема взаимного товарооборота, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина. Путин отметил важную роль Казахстана в международных делах

"В рамках работы по увеличению взаимной торговли Казахстан планирует расширить экспорт на белорусский рынок. В этой связи правительством был обновлен перечень потенциальных экспортных товаров, который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение руководству Беларуси", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос на 20%.

"На данном этапе мы готовы совместно проработать поставки 105 видов несырьевых товаров в различных отраслях", — сказал Смаилов, которого цитирует пресс-служба. Politico: Шольц и Макрон собираются объявить торговую войну США

На встрече было отмечено, что одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества также является промышленная кооперация. На сегодня совместно запущено семь проектов с созданием 1,5 тысячи рабочих мест, на стадии реализации находятся еще два проекта.

В свою очередь Головченко отметил большие перспективы по запуску совместных проектов в сельском хозяйстве, в частности, товарно-молочных комплексов в Казахстане по белорусским технологиям. "В целом, премьер-министр Беларуси подтвердил готовность целенаправленно укреплять взаимодействие по всему спектру двусторонних отношений", — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, премьер Белоруссии предложил Казахстану развивать промкооперацию и с ее помощью поддерживать позитивную динамику в двусторонней торговле. По его словам, страны уже успешно реализуют семь таких проектов.