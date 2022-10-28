МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина на "Валдае" о том, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству. Politico: Шольц и Макрон собираются объявить торговую войну США

"Путин абсолютно прав. Мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем", — написал один из пользователей.

"Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке", — сказал другой.

"Соединенные Штаты и Запад нужно поставить на место", — подчеркнул третий.

"Россия положит конец мировому господству США", — уверенно написал еще один читатель. Путин высказался о методах Запада в мировой экономике

"Мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали", — согласился с ним еще один юзер.

"Западное господство подходит к концу. Надеемся, что Америка сможет отказаться от своего господства, не делая ничего глупого", — подытожили читатели.

Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент России Путин заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать, и большинство народов больше не хотят этого терпеть.