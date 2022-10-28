МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Результаты проведенного Reuters опроса показали, что промышленное производство в Японии в сентябре, скорее всего, сократилось. До этого оно росло три месяца подряд благодаря ослаблению карантинных мер в Китае и решению проблем в цепях поставок. Банк Японии снова сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

По срединному прогнозу 17 экономистов, в сентябре по сравнению с августом производство сократилось на 1%

Рост производства "средств транспорта и в смежных отраслях, вероятно, вошел в фазу коррекции", считают экономисты SMBC Nikko Securities. По их мнению, сокращение производства в сентябре было небольшим, потому что, судя по данным по экспорту, выпуск оборудования общего назначения оставался сильным.

Компания Toyota Motor Corp, один из крупнейших в мире производителей автомобилей, сообщила в пятницу, что производство на ее предприятиях во всем мире в 3-м квартале увеличилось на 30%, но дефицит полупроводниковых устройств оказывал давление на выпуск продукции, особенно на заводах в Японии.

Результаты другого проведенного Reuters опроса показали, что с сентября настроения в японских производственных компаниях ухудшаются в результате роста затрат, обусловленного высокой инфляцией в мировой экономике и ослаблением иены. Reuters: уровень безработицы в Японии в сентябре вырос выше прогнозов

"Вероятно, промышленное производство будет то сокращаться, то расти на фоне инфляции и ожидаемого замедления других экономик", — сказал главный экономист исследовательского центра Норичукин Такеси Минами.

Также ожидается, что в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года розничные продажи в Японии увеличивались седьмой месяц подряд, причем на этот раз рост составил 4,1%. Их рост начался в марте, когда были отменены карантинные меры.

Возобновление работы японской экономики в сочетании с ослаблением пограничного контроля поддержало ее восстановление за счет потребления, но перспективы омрачает находящаяся на 30-летнем максимуме инфляция. Во 2-м квартале в годовом исчислении ВВП Японии вырос на 3,5%, а в 3-м квартале экономисты ожидают замедления роста до 2,0%.

Официальные данные по промышленному производству и розничным продажам выйдут в 23.50 по Гринвичу 30 октября.