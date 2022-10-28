Hurriyet: европейским пенсионерам предложили переждать энергкоризис на турецких курортах
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Турецкие туроператоры начали предлагать долгосрочные путевки европейским пенсионерам, желающим переждать энергетический кризис на курортах этой страны, сообщила газета Hurriyet.
"В разгар энергетического кризиса в Европе пенсионеры ищут теплые регионы для отдыха", — пишет издание.
Как уточняется, туристические фирмы выставили 150 миллионов путевок сроком до двух месяцев. В том числе предлагается отдых в 152 двух отелях Антальи, самого популярного у туристов города, а также на Эгейском море и Северном Кипре.
Таким образом те, кто оказался в затруднительной ситуации из-за подорожания топлива, смогут переждать энергетический кризис на турецких курортах вместо того, чтобы зимовать дома, подчеркивается в сообщении.
Между тем, еще в июле министр туризма Греции Василис Кикилиас предложил немецким пенсионерам перезимовать в его стране, "вдали" от кризисов, инфляции и проблем с энергоресурсами.
Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули в том числе энергетическую сферу. На этом фоне Европа столкнулась с усугублением энергокризиса, ростом цен на энергоресурсы и дефицитом сырья.
Сейчас Европейская комиссия прорабатывает меры по сдерживанию цен на газ и предлагает производить совместные закупки странами ЕС.
https://1prime.ru/world/20221028/838623489.html