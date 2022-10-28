МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Турецкие туроператоры начали предлагать долгосрочные путевки европейским пенсионерам, желающим переждать энергетический кризис на курортах этой страны, сообщила газета Hurriyet. Европейцы начали бронировать отели в Турции, чтобы пережить зиму

"В разгар энергетического кризиса в Европе пенсионеры ищут теплые регионы для отдыха", — пишет издание.

Как уточняется, туристические фирмы выставили 150 миллионов путевок сроком до двух месяцев. В том числе предлагается отдых в 152 двух отелях Антальи, самого популярного у туристов города, а также на Эгейском море и Северном Кипре.

Таким образом те, кто оказался в затруднительной ситуации из-за подорожания топлива, смогут переждать энергетический кризис на турецких курортах вместо того, чтобы зимовать дома, подчеркивается в сообщении. "Двойной шок". Европейцы в ожидании темной и суровой зимы

Между тем, еще в июле министр туризма Греции Василис Кикилиас предложил немецким пенсионерам перезимовать в его стране, "вдали" от кризисов, инфляции и проблем с энергоресурсами.

Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули в том числе энергетическую сферу. На этом фоне Европа столкнулась с усугублением энергокризиса, ростом цен на энергоресурсы и дефицитом сырья.

Сейчас Европейская комиссия прорабатывает меры по сдерживанию цен на газ и предлагает производить совместные закупки странами ЕС.