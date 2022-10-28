МИНСК, 28 окт — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ нужно выработать коллективные меры защиты экономик от внешних шоков и нелегитимного давления. Премьер Киргизии призвал СНГ к активизации торговли

"В условиях продолжающегося (на Западе — ред.) кризиса здравого смысла, неустойчивости экономик европейских государств привлекательность западных рынков для нас объективно будет снижаться. Считаю, что наша приоритетная задача состоит в выработке коллективных мер защиты от внешних шоков, нелегитимного давления, а также в обеспечении стабильности роста наших экономик", — сказал Головченко, выступая в Астане на заседании Совета глав правительств стран СНГ. Фрагмент выступления премьера опубликовал официальный Telegram-канал белорусского правительства.

По его словам, залогом успешной реализации такой задачи является "дальнейшее укрепление самодостаточности Содружества, увеличение доли взаимной торговли, расширение внутреннего рынка, максимальное использование потенциала тех товаров и продуктов, услуг, которые формируются в странах Содружества".

Премьер Белоруссии заявил, что Минску удалось переориентировать практически все выпадающие с западных рынков в условиях санкций потоки своих экспортных товаров.

"Несмотря на беспрецедентные санкционные вызовы Беларуси удалось обеспечить устойчивость экономики и условия для ее восстановления. Начиная с лета текущего года мы наблюдаем устойчивый рост ВВП. Мы смогли переориентировать практически все выпадающие с западных рынков потоки белорусских товаров, конечно, главным образом, на рынок СНГ", — отметил Головченко.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.