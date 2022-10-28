МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе рабочей поездки в эту страну, на встрече обсуждались перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина России. Россельхознадзор: 15 фирм из России получили право экспорта в Азербайджан

"Двадцать восьмого октября первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым… В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, в проекте транспортного коридора Север-Юг, финансовой, туристической и других областях", — говорится в сообщении.

Также на встрече было отмечено успешное и динамичное развитие связей между странами во всех сферах, подчёркнуто увеличение товарооборота, добавляется там.