МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Перенаправление поставок на восток создает трудности для компаний, в том числе из угольной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической сферы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ назвал факторы, повлиявшие на прогноз по ценам на нефть

По ее словам, международные грузопотоки во многом переориентировались на порты Дальнего Востока, "доля которых в морском контейнерном обороте увеличилась до 70%". Глава регулятора также подчеркнула, что пропускная способность железнодорожных магистралей, ведущих к этим портам, приобрела "определяющее значение".

"Их загруженность может затруднять экспортные поставки, с одной стороны, импорта с азиатских рынков — с другой. Есть примеры угольных, нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний, для которых перенаправление поставок на восток остается серьезной проблемой", — сообщила Набиуллина.

Она подчеркнула, что трудности со сбытом также заставляют некоторые компании сокращать производство.