В Центробанке рассказали о трудностях с переориентацией поставок на Восток
Набиуллина: переключение поставок на Восток создает трудности для компаний российского ТЭК
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Перенаправление поставок на восток создает трудности для компаний, в том числе из угольной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической сферы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, международные грузопотоки во многом переориентировались на порты Дальнего Востока, "доля которых в морском контейнерном обороте увеличилась до 70%". Глава регулятора также подчеркнула, что пропускная способность железнодорожных магистралей, ведущих к этим портам, приобрела "определяющее значение".
"Их загруженность может затруднять экспортные поставки, с одной стороны, импорта с азиатских рынков — с другой. Есть примеры угольных, нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний, для которых перенаправление поставок на восток остается серьезной проблемой", — сообщила Набиуллина.
Она подчеркнула, что трудности со сбытом также заставляют некоторые компании сокращать производство.
https://1prime.ru/world/20221028/838629912.html
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