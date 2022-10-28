МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Экономический кризис в США оказаться тем самым инструментом, который разрушит единство американских партий в вопросе помощи Украине, пишет обозреватель The Washington Times Гай Тейлор. "Двойные стандарты". Forbes назвал виновника "заоблачных цен" на газ в ЕС

В статье отмечается, что в то время, как стоимость американской помощи Киеву все больше растет, а экономика США еле-еле сохраняет хрупкий баланс, стараясь окончательно не скатиться в рецессию, в когда-то прочной двухпартийной поддержке киевского режима постепенно образуется брешь.

The Washington Times пишет, что первым признаком глубокого раскола стало письмо 30 конгрессменов-демократов, которые призвали президента США Джо Байдена к переговорам с Москвой ради прекращения конфликта. Отмечается, что некоторые из республиканцев уже призывают прекратить финансирование Киева в случае их победы на выборах.

Тейлор уверен, что противоречивые настроения в США легко могут распространиться и на Евросоюз.

"Европейцы опасаются, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах Вашингтон сократит помощь Киеву, а это, в свою очередь, может подорвать способность европейского континента поддерживать Украину", — отмечается в материале. "Поставить США на место". Британцы в восторге от заявления Путина о Западе

Обозреватель подчеркнул, что в целом политические разногласия в Соединенных Штатах свидетельствуют о том, что "безоговорочная поддержка Киева теперь под большим вопросом".

На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.