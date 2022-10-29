ООН призвала снять ограничения для экспорта продуктов и удобрений из России
ООН призывала все стороны скорее снять ограничения для экспорта продуктов и удобрений России
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. ООН призывает все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте украинского продовольствия через Черное море и экспорте российских удобрений и продовольствия соответственно – ред.), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений", — сказал Дюжаррик.
По его словам, ООН полна решимости продолжать работу со всеми сторонами для достижения этой цели. "Мы не недооцениваем трудности, но знаем, что их можно преодолеть", — указал он.
Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры во всем мире сейчас ждут "определенности будущего", добавил он.
https://1prime.ru/world/20221029/838636610.html
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