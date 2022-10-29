МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. ООН призывает все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. В ООН сообщили, что занимаются снятием барьеров для экспорта удобрений

"Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте украинского продовольствия через Черное море и экспорте российских удобрений и продовольствия соответственно – ред.), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений", — сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН полна решимости продолжать работу со всеми сторонами для достижения этой цели. "Мы не недооцениваем трудности, но знаем, что их можно преодолеть", — указал он.

Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры во всем мире сейчас ждут "определенности будущего", добавил он.