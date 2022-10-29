Handelsblatt: бизнес Германии ожидает беспрецедентная волна сокращений из-за подорожания энергии
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Из-за снижения уровня потребления, небывало высоких цены на энергию и неопределенности в вопросе дальнейшего экономического развития ФРГ немецкие предприятия вынуждены пересматривать свою кадровую политику и прибегать к сокращениям, пишет газета Handelsblatt.
Издание отмечает, что на сегодняшний день в Германии стало больше компаний, которые планируют увольнять сотрудников, больше, нежели тех, которые планируют трудоустраивать новых работников.
https://1prime.ru/world/20221029/838636700.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.