МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Из-за снижения уровня потребления, небывало высоких цены на энергию и неопределенности в вопросе дальнейшего экономического развития ФРГ немецкие предприятия вынуждены пересматривать свою кадровую политику и прибегать к сокращениям, пишет газета Handelsblatt. Инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента

Издание отмечает, что на сегодняшний день в Германии стало больше компаний, которые планируют увольнять сотрудников, больше, нежели тех, которые планируют трудоустраивать новых работников.