МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Новый премьер Британии Риши Сунак рассматривает возможность продлить на два года лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, сообщает газета Telegraph. СМИ: Сунак пересматривает вопрос повышения налогов и сокращения госрасходов

Газета Financial Times в июле сообщала, что министерство финансов Великобритании блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам из-за опасений, что расходы на помощь Украине превысят лимит расходов на эти цели. Британское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона в прошлом году после пандемии коронавируса установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, ее размер сократился с 0,7% до 0,5% ВВП.

"Чиновники рассматривают возможность продления этого (заморозки расходов) еще на два года до 2026-2027 годов, что поможет сэкономить 4 миллиарда фунтов стерлингов в год", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Сунак, будучи главой минфина в 2021 году, обещал к 2024 году восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.