Британия может продлить "заморозку" трат на оказание помощи другим странам
Telegraph: Британия может продлить на два года "заморозку" трат на помощь другим государствам
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Новый премьер Британии Риши Сунак рассматривает возможность продлить на два года лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, сообщает газета Telegraph.
Газета Financial Times в июле сообщала, что министерство финансов Великобритании блокирует оказание "непервостепенной" помощи другим государствам из-за опасений, что расходы на помощь Украине превысят лимит расходов на эти цели. Британское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона в прошлом году после пандемии коронавируса установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, ее размер сократился с 0,7% до 0,5% ВВП.
"Чиновники рассматривают возможность продления этого (заморозки расходов) еще на два года до 2026-2027 годов, что поможет сэкономить 4 миллиарда фунтов стерлингов в год", — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Сунак, будучи главой минфина в 2021 году, обещал к 2024 году восстановить размер бюджета для оказания помощи до 0,7% ВВП.
https://1prime.ru/world/20221029/838636859.html
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