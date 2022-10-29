МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, написал обозреватель CNN Стивен Коллинсон. Британия может продлить "заморозку" трат на оказание помощи другим странам

Первым признаком ослабления позиции Вашингтона по Украине, как считает Коллинсон, стало письмо конгрессменов от Демократической партии президенту Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией для прекращения военных действий.

По мнению обозревателя CNN, это письмо стало "политической катастрофой". Он обрисовал возникшую ситуацию следующим образом: "Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот наконец появились первые трещины".

Еще одной трещиной в защите украинской демократии силами США, по мнению Коллинсона, стало высказывание лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Украине в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс.

"Даже самый малейший намек на ослабление американской решимости может подбодрить Путина", — отметил обозреватель.