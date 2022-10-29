CNN: Путин дождался ослабления позиции США по Украине
CNN: Владимир Путин дождался ослабления позиции Вашингтона по Украине
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, написал обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
Первым признаком ослабления позиции Вашингтона по Украине, как считает Коллинсон, стало письмо конгрессменов от Демократической партии президенту Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией для прекращения военных действий.
По мнению обозревателя CNN, это письмо стало "политической катастрофой". Он обрисовал возникшую ситуацию следующим образом: "Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот наконец появились первые трещины".
Еще одной трещиной в защите украинской демократии силами США, по мнению Коллинсона, стало высказывание лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Украине в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс.
"Даже самый малейший намек на ослабление американской решимости может подбодрить Путина", — отметил обозреватель.
https://1prime.ru/world/20221029/838637043.html
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