МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Аргентина получила рассрочку на шесть лет по уплате долга перед Парижским клубом кредиторов и погасит его в сентябре 2028 года, сообщил клуб. МВФ спрогнозировал инфляцию в Аргентине на уровне 72,4 процента

Ранее в пятницу министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что страна договорилась с Парижским клубом кредиторов по долгу. На конец сентября 2022 года долг Аргентины составляет 1,972 миллиарда долларов.

"Погашение Аргентиной соответствующих сумм, выраженных в валюте первоначального займа, должно быть произведено тринадцатью последовательными полугодовыми платежами, первый из которых должен быть произведен в декабре 2022 года, а последний — в сентябре 2028 года", — сообщил клуб.

Аргентина вела переговоры с кредиторами не один год. Предыдущий министр экономики Мартин Гусман смог договориться с клубом по отсрочке уплаты долга и не допустил дефолта.

Парижский клуб — неофициальная межправительственная организация развитых стран, предоставляющих кредиты другим государствам. В настоящее время основной целью клуба является реструктуризация внешней задолженности развивающихся стран.