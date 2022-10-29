МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Группа американских конгрессменов-республиканцев выступили против внесения в оборонный бюджет положения, которое позволит США переводить Украине доходы с конфискованного имущества россиян, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. The Hill обвинил Запад в незнании ситуации на Украине

"Республиканцы заявляют, что положение не было полностью проверено соответствующими комитетами", — говорится в сообщении издания. По словам сотрудников аппарата Республиканской партии, сенаторы-республиканцы считают, что этот пункт должен быть рассмотрен юридическими комитетами в сенате и палате представителей.

Как отмечает представитель республиканцев в комитете по финансовым услугам в палате представителей Лора Пиви, существует широкое сопротивление этому положению, хотя в палате представителей члены обеих партий одобрили его как часть своего проекта оборонного бюджета.

По мнению сотрудника аппарата Демократической партии, республиканцы, блокируя пункт, намерены привлечь демократов к некоему политическому торгу.

Оборонный бюджет США должен быть принят до конца 2022 года. Сначала палата представителей и сенат утверждают свои проекты, которые впоследствии должны быть сведены в один документ. Если за него проголосует необходимое количество человек, он будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену.