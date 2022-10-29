МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Третья мировая война уже фактически началась, заявил в беседе со Spiegel Нуриэль Рубини, американский экономист, предсказавший кризис 2008 года. Американский экономист предрек миру "ужасный" кризис

К мысли о начале третьей мировой войны, по словам экономиста, его подвела чреда общеизвестных фактов: советники по национальной безопасности США обеспокоились вмешательством НАТО в конфликт на Украине, между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, а Белый дом ожидает, что Китай в скором времени нападет на Тайвань.

"Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине", — резюмировал Рубини.