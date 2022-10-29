МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Американский разведывательный беспилотник несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря возле Крыма, свидетельствуют данные Flightradar24. В Севастополе перекрыли рейд после атаки беспилотников

Согласно информации на сайте, летательный аппарат RQ-4B Global Hawk принадлежит военно-воздушным силам США и используется для получения четких снимком больших территорий.

Утром в субботу дрон вылетел с авиационной базы, расположенной в Сицилии, и пролетел над Грецией и Болгарией в сторону Черного моря.

На данный момент беспилотник кружит недалеко от полуострова Крым на высоте 17 километров.