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Американский беспилотник несколько часов кружит недалеко от Крыма
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Американский разведывательный беспилотник несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря возле Крыма, свидетельствуют данные Flightradar24. Согласно информации на... ПРАЙМ, 29.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, беспилотник, крым, черное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Американский разведывательный беспилотник несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря возле Крыма, свидетельствуют данные Flightradar24.
Согласно информации на сайте, летательный аппарат RQ-4B Global Hawk принадлежит военно-воздушным силам США и используется для получения четких снимком больших территорий.
Утром в субботу дрон вылетел с авиационной базы, расположенной в Сицилии, и пролетел над Грецией и Болгарией в сторону Черного моря.
На данный момент беспилотник кружит недалеко от полуострова Крым на высоте 17 километров.