МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинские беспилотники атаковали российские корабли, обеспечивающие безопасность коридоров для перевозки продовольствия в рамках "продуктовой сделки", сообщило Минобороны России.
"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора", — говорится в заявлении ведомства.
Как уточняется, атака была произведена утром в субботу с использованием девяти воздушных и семи морских беспилотников. Морской тральщик "Иван Голубец" получил незначительные повреждения, добавляется в сообщении.
Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.
https://1prime.ru/world/20221029/838639894.html
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