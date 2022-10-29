МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинские беспилотники атаковали российские корабли, обеспечивающие безопасность коридоров для перевозки продовольствия в рамках "продуктовой сделки", сообщило Минобороны России. Минобороны заявило о причастности Британии к терактам на "Северных потоках"

"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора", — говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, атака была произведена утром в субботу с использованием девяти воздушных и семи морских беспилотников. Морской тральщик "Иван Голубец" получил незначительные повреждения, добавляется в сообщении.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.