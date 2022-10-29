МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Европа страдает и находится на грани раскола, а ее мечта о единстве терпит крах, пишет обозреватель Asharq Al-Awsat Саусан аль-Абтах. Причиной тому является противостояние между теми, кто хочет положить конец Евросоюзу, теми, кто работает над его перезагрузкой, как, например, Германия, и теми, кто пытается подлатать его старую версию, отмечает она. "Нужна только искра". Экономист Atlantico предрек скорый отказ от евро

Журналист напомнила, что инфляция в еврозоне приблизилась к 10%, а цены на энергоносители подскочили на 40%. Европейские правительства выделяют сотни миллионов евро, чтобы поддержать своих граждан и помочь им справиться с растущими ценами на газ и электричество, но и этих мер недостаточно, чтобы остановить растущее недовольство. Волна протестов прокатилась по Германии, Франции, Испании, Чехии и Румынии, и этот список можно продолжить, пишет Аль-Абтах.

Цены на продукты питания, одежду и транспорт значительно выросли, в то время как повышение заработных плат остается под вопросом. Уровень пессимизма повысился в связи с очередным переносом встречи лидеров и членов правительств Франции и Германии. Причиной стало якобы то, что подготовка к ней ещё не завершена. Подобное происходит впервые с 1963 года.

Между двумя странами-основателями Евросоюза существует некая напряженность. Перенос встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, чьи отношения нельзя назвать теплыми, лишь повысил градус раздражения среди французов. Согласно опросу, проведенному французской газетой Le Figaro, только четверть респондентов с оптимизмом отзываются о роли франко-германского тандема в обеспечении безопасности Евросоюза.

И эти разногласия между двумя крупными европейскими державами только набирают оборот, считает журналист Asharq Al-Awsat. Германия уже даже начала предпринимать односторонние шаги. В частности, она согласовала с европейскими странами оборонный проект, а также начала опираться на соглашения и альянсы с "малыми" странами Евросоюза, игнорируя Францию. "Грядет буря". Названа дата начала "самого опасного кризиса" в энергетике

"Энергетический кризис, прекращение поставок российского газа и падение курса евро показали, насколько сильно расходятся интересы двух соседей", — подчеркнула Аль-Абтах.

Ранее Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, также признал, что главная проблема заключается в отсутствии общей стратегической культуры. "Мы, европейцы, по-разному смотрим на мир. У нас нет общей стратегической культуры. Мы нуждаемся друг в друге. Необходимо, чтобы каждое государство-член Евросоюза реагировало на возникающие угрозы", — заявил он.

"Но Боррель думает одно, а Германия — другое. Самая большая европейская страна больше не заинтересована ни во Франции, ни в сдерживающем партнерстве", — резюмировала обозреватель.