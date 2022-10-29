МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия готова бесплатно поставить нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерна, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Россия приостанавливает участие в зерновой сделке

"Наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Минсельхоза уточнил, что эти поставки будут осуществляться при участии Турции.

Патрушев подчеркнул, что Москва была и остается надежным партнером и готова обеспечить потребности мирового рынка. По его словам, в ходе действия зерновой сделки нуждающимся странам пришлось покупать продовольствие у Украины за свой счет.

При этом Россия готова полностью заместить украинское зерно и поставлять его всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил министр. Экспортный потенциал РФ в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн, добавил он. Минсельхоз заявил, что до 100 процентов украинского зерна получал Евросоюз

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума заявил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Глава РФ обсудил эту проблему со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны также рассмотрели возможность создания списка беднейших стран для поставок продовольствия.