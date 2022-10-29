МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия приостанавливает свое участие в "зерновой сделке" после теракта, совершенного Киевом в Севастопольской бухте с применением беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ. Россия готова бесплатно поставить зерно бедным странам, заявил Минсельхоз

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — говорится в заявлении.

Ранее в субботу украинские беспилотники атаковали российские гражданские суда и корабли Черноморского флота, обеспечивающие безопасность "зерновых коридоров". Системам ПВО в Севастополе пришлось в течение нескольких часов отражать атаки, при этом удалось сбить все вражеские устройства и уничтожить надводный дрон. По данным ведомства, в подготовке теракта принимали участие специалисты ВМС Великобритании.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

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