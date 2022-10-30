МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Высокая инфляция застала многие государства Запада врасплох, поскольку МВФ и ФРС США давали ошибочные прогнозы относительно роста цен, пишет британское издание The Economist. Инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента

По мнению авторов журнала, ФРС США "села в лужу" с прогнозом от декабря 2020-го, когда было предсказано, что в течение каждого из последующих двух лет цены повысятся менее, чем на 2%. Еще более грубый просчет ФРС допустила в 2021 году, спрогнозировав инфляцию по итогам 2022 года на уровне всего 2,6%, хотя цены уже повышались более чем на 5% в год. МВФ, как отмечает издание, тоже неоднократно ошибался в прогнозах относительно инфляции.

Также The Economist винит в ускорении темпов повышения цен значительный рост заработных плат. При этом подчеркивается, что обычно их увеличение зависит от производительности труда, инфляционных ожиданий, а также ситуации на рынке труда. Соответственно, чем быстрее повышается производительность и чем выше прогнозируемый уровень инфляции, тем сильнее рост зарплат. А чем выше безработица, тем ниже зарплаты. "Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции", — констатирует издание.

В качестве третьего фактора фигурируют инфляционные ожидания. Представления людей о будущем влияют на потребление и зарплатные требования. Если предположить, что недавний опыт играет серьезную роль в формировании таких убеждений, это поможет объяснить устойчивую инфляцию.