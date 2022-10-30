МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Канаде необходимо наладить взаимодействие с Россией и Китаем из-за обострения борьбы за влияние в мире, заявила в эфире национальной телерадиовещательной корпорации CBС канадский министр иностранных дел Мелани Жоли. Канада расширила список антироссийских санкций

В частности, она отметила: "Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать".

Глава дипломатического ведомства выразила уверенность, что в условиях нестабильности, которую создает движение "тектонических плит мира", канадскому правительству следует придерживаться более прагматичного подхода, а участие в дискуссиях с представителями России дает возможность противостоять ее позиции.

По мнению Жоли, отсутствие Канады в диалоге не способствует общей стабильности, и при такой политике страна теряет свое влияние в мире, поскольку другие страны G7 общаются и с Россией, и с Китаем.