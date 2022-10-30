МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Власти Великобритании разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского бизнесмена Петра Авена для оплаты долгов и осуществления повседневных трат, сообщает газета Telegraph. Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы

"После того как против господина Авена были введены санкции, министерство финансов Великобритании согласилось разморозить денежные средства на общую сумму 1 миллион фунтов стерлингов со связанных с олигархом счетов в первый год", — пишет издание.

Как отмечает газета, Авен будет получать 60 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно на "основные нужды", а также российскому бизнесмену выдадут единовременную выплату в размере 388 тысяч фунтов стерлингов для погашения "неотложных долгов".

Британия ввела санкции против Авена 15 марта.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) ранее добилось в суде заморозки двух банковских счетов на 1,5 миллиона фунтов (1,8 миллиона долларов), которыми, по его версии, мог пользоваться миллиардер Петр Авен для оплаты расходов в его английском особняке, тем самым нарушая введенные против него 15 марта санкции Великобритании. Санкции же предполагали заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.

В августе газета Evening Standard сообщила, что суд в Британии отклонил требование Авена разморозить его счета и заявил, что ведется проверка в отношении его жены о передаче ему 140 тысяч фунтов ежемесячно на "основные нужды".