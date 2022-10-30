Telegraph: Власти Великобритании разрешили разморозить часть счетов российского бизнесмена Авена
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Власти Великобритании разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского бизнесмена Петра Авена для оплаты долгов и осуществления повседневных трат, сообщает газета Telegraph.
"После того как против господина Авена были введены санкции, министерство финансов Великобритании согласилось разморозить денежные средства на общую сумму 1 миллион фунтов стерлингов со связанных с олигархом счетов в первый год", — пишет издание.
Как отмечает газета, Авен будет получать 60 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно на "основные нужды", а также российскому бизнесмену выдадут единовременную выплату в размере 388 тысяч фунтов стерлингов для погашения "неотложных долгов".
Британия ввела санкции против Авена 15 марта.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) ранее добилось в суде заморозки двух банковских счетов на 1,5 миллиона фунтов (1,8 миллиона долларов), которыми, по его версии, мог пользоваться миллиардер Петр Авен для оплаты расходов в его английском особняке, тем самым нарушая введенные против него 15 марта санкции Великобритании. Санкции же предполагали заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.
В августе газета Evening Standard сообщила, что суд в Британии отклонил требование Авена разморозить его счета и заявил, что ведется проверка в отношении его жены о передаче ему 140 тысяч фунтов ежемесячно на "основные нужды".
https://1prime.ru/world/20221030/838643400.html