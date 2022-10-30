АНТОНОВ О ПРИОСТАНОВКЕ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ: НЕСПРАВЕДЛИВО ОСУЖДАТЬ РОССИЮ, ЭТО ПРОИЗОШЛО ИЗ-ЗА БЕЗРАССУДНЫХ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ

АНТОНОВ О ЗАЯВЛЕНИЯХ США ПРО "ПРОВОЦИРОВАНИЕ ГОЛОДА": ПОЛОВИНА ВСЕХ СУХОГРУЗОВ В РАМКАХ "ЗЕРНОВОЙ СХЕМЫ" УХОДИЛА В РАЗВИТЫЕ, А НЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ