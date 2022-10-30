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2022
https://1prime.ru/world/20221030/838643641.html
Посол Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за "зерновой сделки"
Мировая экономика
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АНТОНОВ О ПРИОСТАНОВКЕ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ: НЕСПРАВЕДЛИВО ОСУЖДАТЬ РОССИЮ, ЭТО ПРОИЗОШЛО ИЗ-ЗА БЕЗРАССУДНЫХ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ АНТОНОВ О ЗАЯВЛЕНИЯХ США ПРО "ПРОВОЦИРОВАНИЕ... ПРАЙМ, 30.10.2022
новости, экономика, мировая экономика, посол, анатолий антонов, зерновая сделка, украина, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНТОНОВ О ПРИОСТАНОВКЕ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ: НЕСПРАВЕДЛИВО ОСУЖДАТЬ РОССИЮ, ЭТО ПРОИЗОШЛО ИЗ-ЗА БЕЗРАССУДНЫХ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ
АНТОНОВ О ЗАЯВЛЕНИЯХ США ПРО "ПРОВОЦИРОВАНИЕ ГОЛОДА": ПОЛОВИНА ВСЕХ СУХОГРУЗОВ В РАМКАХ "ЗЕРНОВОЙ СХЕМЫ" УХОДИЛА В РАЗВИТЫЕ, А НЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ