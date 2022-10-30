МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Сюжет телеканала CBC, посвященный решению возглавляемого Джастином Трюдо правительства Канады выпустить государственные облигации для сбора денег на поддержку Украины, вызвал гневный отклик зрителей в комментариях. Канада расширила список антироссийских санкций

Зритель с ником Kaveh Farahmand предложил радикальные меры: "Давайте продадим все правительство и отправим его на Украину (Трюдо тоже может поехать с ними)".

"Что касается Канады, то она уже достаточно дала Украине. А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике? В нашей стране тоже очень много бездомных. Сосредоточьтесь на тех, у которых ничего не осталось", — призвал Jeane Lennips.

При этом зритель Jessy Villeneuve робко поинтересовался: "Как насчет того, чтобы сначала позаботиться о наших собственных людях?"

Ему вторил Pe Vo: "И тем не менее, в Канаде до сих пор живут тысячи бездомных в палатках или под мостами, и его (Трюдо. — прим. ред.) ответ на это заключается в том, что решать проблемы бездомных должны муниципалитеты. Спасибо, Джастин".

А пользователь Floating Leaf сыронизировал: "Может быть, нам нужны облигации, чтобы помочь нашему здравоохранению?"