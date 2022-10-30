Канадцев шокировало решение правительства по Украине
Зрители CBC воспротивились решению властей Канады выпустить гособлигации для сбора денег Украине
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Сюжет телеканала CBC, посвященный решению возглавляемого Джастином Трюдо правительства Канады выпустить государственные облигации для сбора денег на поддержку Украины, вызвал гневный отклик зрителей в комментариях.
Зритель с ником Kaveh Farahmand предложил радикальные меры: "Давайте продадим все правительство и отправим его на Украину (Трюдо тоже может поехать с ними)".
"Что касается Канады, то она уже достаточно дала Украине. А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике? В нашей стране тоже очень много бездомных. Сосредоточьтесь на тех, у которых ничего не осталось", — призвал Jeane Lennips.
При этом зритель Jessy Villeneuve робко поинтересовался: "Как насчет того, чтобы сначала позаботиться о наших собственных людях?"
Ему вторил Pe Vo: "И тем не менее, в Канаде до сих пор живут тысячи бездомных в палатках или под мостами, и его (Трюдо. — прим. ред.) ответ на это заключается в том, что решать проблемы бездомных должны муниципалитеты. Спасибо, Джастин".
А пользователь Floating Leaf сыронизировал: "Может быть, нам нужны облигации, чтобы помочь нашему здравоохранению?"
https://1prime.ru/world/20221030/838643921.html
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