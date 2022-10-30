МОСКВА, 30 — ПРАЙМ. Вина за срыв зерновой сделки лежит на Украине и "кураторах киевского режима" — США и Великобритании, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. США призвали Россию вернуться в "зерновую сделку"

"США и Великобритании выгоден срыв сделки, чтобы еще больше ввергнуть страны Евросоюза в кризис. Сначала энергетический, организовав подрыв газопроводов "Северного потока", а теперь и продовольственный", — сказал он РИА Новости.

Шеремет заявил, что атака со стороны Украины на корабли, обеспечивающие безопасность "зернового коридора", была спланированной провокацией. По его словам, "продуктовая сделка" стала ярким примером того, что "с террористами и их спонсорами договариваться нельзя".

"Срыв "зерновой сделки" говорит о том, что сегодня Запад возглавляют лжецы и трусы", — подчеркнул депутат.

При этом Россия готова поставить свое продовольствие и удобрения в нуждающиеся страны, добавил Шеремет. Турция ведет переговоры по ситуации с "зерновой сделкой", сообщил источник

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

В субботу 29 октября Минобороны РФ заявило, что российская сторона приостанавливает участие в "продуктовой сделке" в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастопольской бухты. Как уточнили в МИД, действие сделки приостанавливается на неопределенный срок.