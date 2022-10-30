МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Анкара ведет телефонные переговоры с Москвой по всем уровням для урегулирования ситуации с "зерновой сделкой", сообщил источник РИА Новости. В Госдуме назвали виновных в срыве "зерновой сделки"

При этом он подчеркнул, что текущие обстоятельства не позволяют озвучивать подробности переговоров.

"В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", — добавил собеседник, не ответив, когда Турция огласит свою официальную позицию по этому вопросу.

По его словам, судьба сделки остается туманной, однако надежда на ее сохранение после 19 ноября все еще есть, несмотря на сложившуюся ситуацию. США призвали Россию вернуться в "зерновую сделку"

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

В субботу 29 октября Минобороны РФ заявило, что российская сторона приостанавливает участие в "продуктовой сделке" в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастопольской бухты. Как уточнили в МИД, действие сделки приостанавливается на неопределенный срок.