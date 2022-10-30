БЕЛГРАД, 30 окт — ПРАЙМ. Давление Запада на Сербию, чтобы сейчас добиться ее поддержки по санкциям в отношении России, не было сильнее со времен агрессии НАТО 1999 года, но Белград исходит только из своих национальных интересов, заявил вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич. МИД России обвинил Киев в срыве "зерновой сделки"

"Вопрос санкций в отношении РФ возник не вчера, это тема с 2014 года, когда Запад ввел первые санкции против России. Мы все время озвучиваем нашу четкую позицию — не станем вводить санкции, потому что мы единственные в Европе были под санкциями и такого опыта не желаем ни одному народу", — сказал Дачич массовому изданию Kurir.

По его словам, внешнее давление возросло, но официальный Белград настаивает на самостоятельном принятии решения, "исходя исключительно из своих и ничьих других интересов".

"Вот уже восемь месяцев мы не вводим санкции в отношении России, потому что хорошо знаем, что они не отвечают нашим интересам. Если наши интересы, наша экономическая и политическая стабильность окажутся под угрозой, мы рассмотрим иные решения, но это будут исключительно наши решения, и никакое давление тут не поможет", — указал сербский министр.

"Не помню, чтобы оно (давление — ред.) было сильнее еще с 1999 года, а я долго помню. Мы должны постоянно разговаривать с партнерами в Европе и вообще на Западе и делаем это", — подчеркнул член правительства, который ранее занимал посты премьера, вице-премьера, главы МВД и МИД Сербии.