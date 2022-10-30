МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Речь Владимира Путина на Валдайском форуме была очень важной, она подтвердила готовность президента к переговорам, Западу необходимо это услышать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1". Путин назвал предстоящее десятилетие самым важным после окончания ВОВ

"Путин к этому (переговорному процессу — ред.) открыт, он сегодня это еще раз подтвердил, и подтвердил настолько фактурно, это очень важно", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Он подчеркнул, что открытость к диалогу является проявлением силы, а не слабости. "Протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек", — отметил представитель Кремля.

При этом лучше всего достигать свои интересы, обеспечивая собственную безопасность, в том числе через переговоры, добавил Песков.

Владимир Путин в четверг 27 октября выступил на пленарной сессии Валдайского форума. Президент высказался о текущей ситуации в глобальной политике и экономике, затронул вопросы спецоперации, инциденты на газопроводах "Северного потока", а также обсудил социально-экономическое развитие России.