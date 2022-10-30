МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Украинские беспилотники, атаковавшие корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты, вылетели из Одессы и направились к месту базирования судов, при этом один из них прошел по "зерновому коридору", сообщило в воскресенье Минобороны России. МИД России обвинил Киев в срыве "зерновой сделки"

Ведомство подняло на поверхность обломки дронов и изучило их модули. Как выяснилось, одно из задействованных в теракте устройств могло быть запущено с борта корабля, зафрахтованного Украиной для вывоза агропродукции в рамках "продуктовой сделки".

"Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море", — говорится в сообщении.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

В субботу 29 октября Минобороны РФ заявило, что российская сторона приостанавливает участие в "продуктовой сделке" в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастопольской бухты. Как уточнили в МИД, действие сделки приостанавливается на неопределенный срок.