Во Франции раскрыли, кто подорвал трубы "Северного потока"
Французский политик Филиппо: Швеция не называет страну НАТО, взорвавшую "Северные потоки"
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Страны НАТО являются виновниками подрыва "Северного потока" и "Северного потока — 2", написал в своем микроблоге в Twitter французский политик-голлист Флориан Филиппо.
По его мнению, именно страны Североатлантического альянса виновны в подрывах газопроводов на дне Балтийского моря, по которым поставляется российское сырье в Германию.
Он отметил важность того аспекта, что страны не смогли догвоориться о проведении совместного расследования ЧП. В результате у Швеции есть результаты расследования саботажа на "Северных потоках, но страна отказывается их обнародовать.
"Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или страны — прим. ред.) НАТО! Правда скоро выяснится!" — заявляет Филиппо.
Сразу на двух российских экспортных трубопроводах 26 сентября произошли теракты в Балтийском море. Представители Германии (основной получатель газа из России по "СП"), Дании и Швеции допустили целенаправленную атаку на энергетические объекты. В свою очередь оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что чрезвычайные происшествия на трубах являются беспрецедентными и поэтому нет возможности оценить сроки ремонтных работ.
https://1prime.ru/world/20221030/838647074.html
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