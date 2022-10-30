МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Страны НАТО являются виновниками подрыва "Северного потока" и "Северного потока — 2", написал в своем микроблоге в Twitter французский политик-голлист Флориан Филиппо. Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ

По его мнению, именно страны Североатлантического альянса виновны в подрывах газопроводов на дне Балтийского моря, по которым поставляется российское сырье в Германию.

Он отметил важность того аспекта, что страны не смогли догвоориться о проведении совместного расследования ЧП. В результате у Швеции есть результаты расследования саботажа на "Северных потоках, но страна отказывается их обнародовать.

"Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или страны — прим. ред.) НАТО! Правда скоро выяснится!" — заявляет Филиппо.

Сразу на двух российских экспортных трубопроводах 26 сентября произошли теракты в Балтийском море. Представители Германии (основной получатель газа из России по "СП"), Дании и Швеции допустили целенаправленную атаку на энергетические объекты. В свою очередь оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что чрезвычайные происшествия на трубах являются беспрецедентными и поэтому нет возможности оценить сроки ремонтных работ.