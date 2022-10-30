МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Десятки городов Великобритании были вынуждены отменить в этом году празднование ночи Гая Фокса из-за роста стоимости жизни и финансовых проблем, сообщает газета Sun. Финские энергетики ожидают "смертей от холода"

Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Британии в ночь на 5 ноября. В эту ночь отмечается провал Порохового заговора католиков, которые хотели взорвать здание парламента. Именно Гай Фокс пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. По обычаю, в этот день запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.

"Крупнейшие города Великобритании были вынуждены отменить празднование ночи Гая Фокса в этом году из-за кризиса стоимости жизни", — передает издание.

В частности, от запуска фейерверков отказались Манчестер, Лидс, Кардифф, Глазго. Городской совет Манчестера отметил в заявлении, что одна из причин отмены мероприятия, в котором ежегодно участвуют более 100 тысяч человек, — "растущие расходы" администрации.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 2,25% с 1,75% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%.