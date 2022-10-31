МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения новых антироссийских санкций, заявил в статье для издания The Hill профессор-международник Марк Л. Буш. В Сербии рассказали о давлении Запада по вопросу антироссийских санкций

Как ранее передавало агентство Bloomberg, Белый дом рассматривает возможность запретить в рамках санкций поставки алюминия из России. Обсуждаются три варианта: прямой запрет импорта, существенное повышение пошлин и санкции против "Русала".

По мнению профессора Буша, эти меры навредят США сильнее, чем России. "Скорее, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы", — отметил Буш.

На российский алюминий приходится около 15% потребления этого металла в США, и в будущем, как предполагается, спрос будет только расти. Поэтому вводить указанные санкции, уверен Буш, невыгодно для Америки, а нехватка алюминия может привести к серьезным последствиям для промышленности страны.