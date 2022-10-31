АБУ-ДАБИ, 31 окт — ПРАЙМ. ОПЕК считает, что экономику Европы ожидает рецессия, США, возможно, также движутся в эту сторону, заявил журналистам генсек организации Хайсам аль-Гайс. Нефть останется главным топливом в мировом энергобалансе, считает ОПЕК

"Европу определенно ждет рецессия, возможно и США движутся в эту сторону", — сказал он в кулуарах конференции ADIPEC.

"Очевидно, что эти экономические проблемы повлияют на нефтяной спрос. И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение", — добавил он.

По словам главы ОПЕК, профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в четвертом квартале и в начале 2023 года. Однако, он не стал называть точную цифру. При этом аналогичные прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство (МЭА), а также другие аналитики, заметил он.

"В четвертом квартале мы определенно ожидаем профицит на рынке нефти. И не только мы в ОПЕК, но даже МЭА, другие агентства, ожидают профицит. Мы также прогнозируем его в начале 2023 года из-за тех больших неопределённостей, которые есть вокруг прогноза роста мировой экономики, возможности рецессии. Некоторые говорят, что мы уже вошли в стадию рецессии, но будет ли она жесткой или нет — это другой вопрос", — заключил аль-Гайс.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений.

Но с ноября ОПЕК+ вновь решил сократить добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки с уровня августа. Свое решение участники сделки объяснили неопределённостью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть.