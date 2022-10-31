БРЮССЕЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. Падение ВВП еврозоны, в которую двадцатым членом со следующего года войдет Хорватия, неизбежна грядущей зимой, говорится в сообщении Oxford Economics. Треть предприятий общепита Германии могут закрыться, показало исследование

Рост экономики еврозоны составил в третьем квартале текущего года 0,2%, отмечается в нем.

"Однако, хотя это было выше нашего последнего официального прогноза, это не стало неожиданностью после пятничных национальных данных. ВВП Франции и Испании увеличился на 0,2% за квартал, а ВВП Германии поднялся на 0,3%. Сегодняшний ВВП Италии показал рост на 0,5%", — отмечается в релизе.

"Хотя третий квартал оказался более устойчивым, чем ожидалось, рецессия зимой в еврозоне неизбежна", — также отмечается в нем.