МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП, сообщил украинские премьер Денис Шмыгаль. ООН готова при необходимости расследовать атаку в Севастополе

"Дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП. Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 миллиардов долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Движемся в этом направлении и имеем все основания рассчитывать на прогресс", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИИ

Прогноз инфляции в проекте бюджета Украины на 2023 год уменьшен с 30 до 28%, сообщил украинские премьер Денис Шмыгаль.

"Правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов. Ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Кабмин Украины 13 сентября одобрил бюджет на следующий год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), и ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

Верховная рада Украины 7 октября утвердила проект госбюджета в первом чтении, но не все правки, внесенные депутатами, были согласованы.