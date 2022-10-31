СОЧИ, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не прекращает участие в зерновой сделке, речь идет о приостановке. ООН готова при необходимости расследовать атаку в Севастополе

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем своё участие в этой операции (зерновой сделке), нет. Мы говорим о том, что мы приостанавливаем", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров РФ, Армении и Азербайджана.

По словам Путина, одним из организаторов этой работы был генсек ООН. Российский лидер отметил, что в России благодарны сотрудникам ООН за участие, но призвал организацию провести работу с Украиной. Страна должна гарантировать, что угрозы судам в рамках зерновой сделки не будет, добавил он.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.