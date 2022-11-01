МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот России со странами ШОС за восемь месяцев вырос более чем на треть и превысил 156 миллиардов долларов, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Казахстан рассчитывает увеличить товарооборот с Россией

"С января по август объем торговли России с государствами-членами ШОС увеличился более чем на треть. И превысил сто пятьдесят шесть миллиардов долларов.

Будем и дальше делать всё необходимое, чтобы закрепить эту положительную тенденцию, усилить кооперацию по всем направлениям", — сказал глава российского кабмина на заседании совета глав правительств стран ШОС.

Кроме того, объем внешней торговли российской сельхозпродукцией и продовольствием со странами ШОС за первые восемь месяцев 2022 года увеличился на четверть, составив порядка 8,5 миллиарда долларов, отметил Мишустин.