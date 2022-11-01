Новак: Россия и Иран устраняют все барьеры в поставках сельхозпродукции
Новак: Россия увеличила экспорт сельхозпродукции в Иран на 40 процентов
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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия и Иран устраняют все существующие барьеры в поставах сельхозпродукции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас торговля расширилась значительно. 40% экспорта иранского идет сейчас из России, по сельхозпродукции, поэтому мы снимаем постоянно все барьеры, которые существуют", — сказал он журналистам.
Новак при этом подчеркнул, что в настоящее время главный вопрос относительно поставок сельхозпродукции — это вопрос своевременной оплаты.
Ранее в октябре посол Ирана в РФ Казем Джалали заявлял, что Иран наращивает закупки российского зерна, рассчитывает в следующем году выйти на первое место среди импортеров.
В феврале текущего года иранский министр сельскохозяйственного джихада Мохаммад Мехди Боруманди сообщал, что власти Ирана и России пришли к соглашению о формировании совместной рабочей группы в области сельского хозяйства. Он тогда подчеркивал, что Россия является очень хорошим рынком для иранской сельскохозяйственной продукции.
https://1prime.ru/world/20221101/838674615.html
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