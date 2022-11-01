ГРОЗНЫЙ, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия и Иран устраняют все существующие барьеры в поставах сельхозпродукции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак ответил на вопрос о своповых поставках газа в Иран

"У нас торговля расширилась значительно. 40% экспорта иранского идет сейчас из России, по сельхозпродукции, поэтому мы снимаем постоянно все барьеры, которые существуют", — сказал он журналистам.

Новак при этом подчеркнул, что в настоящее время главный вопрос относительно поставок сельхозпродукции — это вопрос своевременной оплаты.

Ранее в октябре посол Ирана в РФ Казем Джалали заявлял, что Иран наращивает закупки российского зерна, рассчитывает в следующем году выйти на первое место среди импортеров.

В феврале текущего года иранский министр сельскохозяйственного джихада Мохаммад Мехди Боруманди сообщал, что власти Ирана и России пришли к соглашению о формировании совместной рабочей группы в области сельского хозяйства. Он тогда подчеркивал, что Россия является очень хорошим рынком для иранской сельскохозяйственной продукции.