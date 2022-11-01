В Турции заявили, что суда под флагом страны будут вывозить зерно с Украины
В Турции заявили, что суда под флагом страны продолжат вывоз агропродукции с Украины
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АНКАРА, 1 ноя — ПРАЙМ. Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить", — приводит слова Акара его пресс-служба.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://1prime.ru/world/20221101/838678304.html
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