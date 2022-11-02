МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Реализация "зерновой сделки" продолжается, восемь судов с продовольствием выйдут из украинских портов в четверг, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Турция довела до Шойгу украинскую позицию по "зерновой сделке"

Ранее координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла заявил, что ожидает возобновления движения судов с продовольствием в четверг.

"Украина получила подтверждение ООН на работу "зернового коридора" еще как минимум на один день. Завтра, 3 ноября, из одесских портов выйдут восемь судов с сельхозпродукцией. Также сегодня будут проведены проверки судов в Босфоре. Черноморская зерновая инициатива продолжается", — пишет издание со ссылкой на Кубракова.

Россия 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.