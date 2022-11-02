СМИ: восемь судов с агропродукцией выйдут из украинских портов в четверг
"Страна.ua": восемь судов с агропродукцией выйдут из украинских портов в четверг
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Реализация "зерновой сделки" продолжается, восемь судов с продовольствием выйдут из украинских портов в четверг, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Ранее координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла заявил, что ожидает возобновления движения судов с продовольствием в четверг.
"Украина получила подтверждение ООН на работу "зернового коридора" еще как минимум на один день. Завтра, 3 ноября, из одесских портов выйдут восемь судов с сельхозпродукцией. Также сегодня будут проведены проверки судов в Босфоре. Черноморская зерновая инициатива продолжается", — пишет издание со ссылкой на Кубракова.
Россия 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://1prime.ru/world/20221102/838681068.html
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