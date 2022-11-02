МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин выразил готовность России предоставить беднейшим странам зерно в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба Кремля. Эрдоган заявил о восстановлении работы "зернового коридора"

Глава государства публично заявил об этом в ходе беседы с президентом Индонезии Джоко Видодо.

"Отмечена и готовность российской стороны предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Джоко Видодо поддержал такой подход", — говорится в сообщении.