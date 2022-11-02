Путин выразил готовность предоставить зерно беднейшим странам как гумпомощь
Путин заявил Видодо о готовности России предоставить зерно беднейшим странам как гумпомощь
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин выразил готовность России предоставить беднейшим странам зерно в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства публично заявил об этом в ходе беседы с президентом Индонезии Джоко Видодо.
"Отмечена и готовность российской стороны предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Джоко Видодо поддержал такой подход", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/world/20221102/838687333.html
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