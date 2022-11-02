МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия имеет четкие гарантии от Украины, что атаки в Черном море через коридоры по вывозу зерна больше не повторятся, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. На месте ЧП на "Северных потоках" нашли кратеры глубиной до пяти метров

"Я бы не хотел это комментировать (какие именно гарантии были переданы Украиной — ред.), но у нас есть четкие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием, в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна", — заявил он журналистам.