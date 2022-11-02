В МИД рассказали о гарантиях от Киева по "зерновой сделке"
В МИД заявили, что имеют четкие гарантии от Киева по "зерновой сделке"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия имеет четкие гарантии от Украины, что атаки в Черном море через коридоры по вывозу зерна больше не повторятся, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Я бы не хотел это комментировать (какие именно гарантии были переданы Украиной — ред.), но у нас есть четкие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием, в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна", — заявил он журналистам.
https://1prime.ru/world/20221102/838689031.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.