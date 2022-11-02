МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия имеет четкие гарантии от Украины, что атаки в Черном море через коридоры по вывозу зерна больше не повторятся, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Место утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"

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"Я бы не хотел это комментировать (какие именно гарантии были переданы Украиной — ред.), но у нас есть четкие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием, в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна", — заявил он журналистам.