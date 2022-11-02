СОЧИ, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия готова поставлять зерно в адрес беднейших стран, даже в случае выхода из "зерновой сделки". На месте ЧП на "Северных потоках" нашли кратеры глубиной до пяти метров

"Даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили, в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего 4%", — сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.

Президент также добавил, что в таком случае весь объем в беднейшие страны будет поставлен безвозмездно.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после его переговоров с Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и России достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.

Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.